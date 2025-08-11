Хаматова и Машкова готовятся выступить в Варшаве: сколько стоят билеты

Уехавшие из России Чулпан Хаматова и Мария Машкова объединились под руководством режиссеров Ивана Вырыпаева (признан Минюстом иностранным агентом в РФ) и Миколы Мишина в спектакле «Единственные самые высокие деревья на земле». Постановку увидят в Варшаве.
URA.RU рассказывает, за сколько продаются билеты на мероприятия. «Спектакль — жанровый сплав современного стендапа, абсурда и узнаваемого почерка Вырыпаева. Действующие лица — выдуманные американцы из США, но — не прототипы из реальной жизни, а персонажи, рожденные из американских фильмов и литературы», — так характеризуется постановка.
Спектакль пройдет в театре «Капитоль», который вмещает в себя порядка 700 человек. Билеты стоят от PLN 150 (3263 рублей) до PLN 550 (11966 рублей). VIP-места стоят PLN 990 (21543 рублей). В настоящий момент продана большая часть мест.
Хаматова покинула Россию после начала СВО. Актриса обосновалась в Латвии. Там она пыталась продолжать строить свою актерскую карьеру, но сталкивалась с разными проблемами, в том числе и языковыми. Машкова уже несколько лет живет с семьей в США. Дочь Владимира Машкова из-за своей позиции перестала общаться с отцом. Она признавалась, что изначально надеялась, что звездный отец пересмотрит свои взгляды, но потом окончательно отреклась от него.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.