Певицу Татьяну Буланову внесли в базу «Миротворца»*

Российская певица Татьяна Буланова была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Основанием для включения артистки в список стало ее выступление перед ранеными бойцами, участвующими в СВО.
«Певица Татьяна Буланова попала в список украинского сайта „Миротворец“ за выступление перед ранеными бойцами СВО», — пишет издание «Постньюс». В карточке Булановой на сайте «Миротворец» указано, что она якобы «занималась пропагандой войны и покушалась на суверенитет и территориальную целостность Украины». Ресурс также называет певицу «соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан», обвиняя ее в поддержке СВО. В качестве одного из аргументов для внесения в базу, на сайте приводятся слова Булановой из интервью: «Я люблю свою родину, я горжусь своей родиной».
Ранее депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова была объявлена в розыск СБУ. Ей предъявлено обвинение по статье, предусматривающей ответственность за действия, направленные на нарушение территориальной целостности Украины.
*сайт «Миротворец» — экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ
