Какие праздники отмечают 19 августа 2025: что можно делать и нельзя

Календарный день 19 августа 2025 года насыщен разнообразными праздниками и памятными датами — от глубоко духовных православных торжеств до светских и международных событий. В этот вторник православные верующие отметят один из главных двунадесятых праздников — Преображение Господне, известное в народе как Яблочный Спас. Также этот день ознаменован Всемирным днем фотографии, Всемирным днем гуманитарной помощи, а в России особо отметят День рождения тельняшки и День фронтовой собаки. Каждое из этих событий имеет свою уникальную историю, традиции и обычаи — подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 19 августа 2025
Преображение Господне
Преображение Господне — один из двенадцати главных (двунадесятых) православных праздников, который Русская Православная Церковь отмечает 19 августа. Праздник посвящен воспоминанию о чудесном преображении Иисуса Христа перед тремя своими учениками — Петром, Иаковом и Иоанном на горе Фавор.
Согласно Евангелию, Спаситель взошел на гору помолиться и во время молитвы преобразился: «лицо Его просияло как солнце, одежды сделались белы, как свет». Явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия — и беседовали с Господом. Учеников осенило облако, из которого раздался голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих, Его слушайте».
Празднованием Преображения Господня Церковь торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Своим Преображением Господь предохранил Своих учеников от уныния и возвел их к высшему упованию среди бедствий, которые должны были постигнуть их в мире.
В храмах в этот день проходит божественная литургия, после которой верующие могут исповедаться и причаститься. Священнослужители облачаются в одежду белого цвета — символ Божественного света.
Католическая церковь отмечает этот праздник 6 августа. А в традиции Армянской Церкви он включен в пасхальный цикл и является подвижным.
Народный праздник 19 августа 2025
Яблочный Спас
В народе Преображение Господне называют Яблочным Спасом или Вторым Спасом. Это традиционный праздник урожая — в церквях освящают плоды земли: яблоки, груши, сливы и другие фрукты. Наибольшей популярностью пользуются именно яблоки, отсюда и народное название праздника.
История Яблочного Спаса тесно связана с православием, но имеет и народные корни, заменив языческий праздник сбора урожая яблок. Первые празднования прошли в IV веке, а на Руси он стал одним из наиболее широко отмечаемых дней года.
По народным традициям в этот день хозяйки сушат яблоки, готовят из них варенье и компоты на зиму, пекут пироги и блины с фруктовой начинкой. До Яблочного Спаса существовало поверье не есть яблоки нового урожая — первый плод полагалось съесть только после освящения в церкви. При этом доедая последний кусочек яблока, можно было загадать желание, которое непременно должно исполниться.
Особое место занимает традиция поминовения усопших родственников. После богослужения люди приносят на кладбище освященные яблоки и кладут их на могилы. Родители, чьи дети умерли, по поверью не ели яблок до 19 августа, веря, что на том свете Господь одарит их детей райскими яблоками.
На Руси Яблочный Спас также отмечал важную календарную веху — встречу осени. Люди выходили в поле и с закатом солнца провожали лето, говоря: «Пришел Спас — бери рукавицы про запас», «Второй Спас шубу припас».
Что можно и нельзя делать 19 августа 2025
Что можно делать 19 августа:
- Посещать храм и участвовать в праздничной службе
- Освящать в церкви плоды нового урожая, особенно яблоки
- Есть освященные фрукты, начиная с яблок
- Угощать родных, соседей и особенно детей освященными плодами
- Подавать милостыню и делиться фруктами с нуждающимися
- Готовить праздничные блюда из яблок: пироги, варенье, компоты
- Поминать усопших родственников, относя на могилы освященные яблоки
- Есть рыбу, поскольку в этот день Успенского поста разрешается послабление
Что нельзя делать 19 августа:
- Заниматься тяжелым физическим трудом
- Выполнять домашнюю работу: стирать, шить, вязать
- Убирать в доме и работать в огороде (кроме сбора урожая)
- Употреблять алкоголь и устраивать шумные застолья
- Ругаться, ссориться, желать зла окружающим
- Есть яблоки до их освящения в церкви
- Убивать насекомых (особенно мух, которые могут принести удачу)
- Жадничать и отказывать в помощи нуждающимся
По народным приметам, погода в Яблочный Спас предсказывает, какой будет осень: ясный день сулит сухую осень, а дождливый — мокрую. Также считается, что какая погода на Преображение, такая будет и на Покров (14 октября).
Российские праздники 19 августа 2025
День рождения русской тельняшки
19 августа в России отмечается один из интересных неофициальных праздников — День рождения русской тельняшки. Хотя он не установлен на государственном уровне, но весьма популярен, особенно в Санкт-Петербурге, где энтузиасты проводят различные мероприятия.
Дата празднования выбрана не случайно. Считается, что именно 19 августа 1874 года император Александр II подписал указ о введении новой формы, которым тельняшка (нательная полосатая рубаха) была утверждена как часть обязательной формы одежды русского моряка. Это произошло по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего высший военно-морской чин — генерал-адмирал.
Согласно утвержденному «Положению о довольствии команд Морского ведомства», тельняшка регламентировалась как «рубаха, вязанная из шерсти пополам с бумагою (хлопком); цвет рубахи белый с синими поперечными полосами». Синие и белые полосы соответствовали цветам Андреевского флага — официального флага русского военно-морского флота.
Интересно, что сама тельняшка не является русским изобретением. Ее прообразы появились еще в начале XVIII века во времена расцвета парусного флота. На море она была практична: хорошо сохраняла тепло, плотно облегала тело, не ограничивала движений и быстро сохла. Полосатый рисунок делал моряка заметным на фоне парусов или в воде.
В советское время, помимо бело-синих тельняшек моряков, появились и другие варианты. В 1969 году тельняшки с голубыми полосками вошли в состав формы ВДВ, а в 1990-х годах появились варианты для других родов войск: черные (подводные силы ВМФ и морская пехота), зеленые (погранвойска), краповые (спецназ МВД), васильковые (спецназ ФСБ, Президентский полк) и оранжевые (МЧС).
День фронтовой собаки
Еще один российский праздник, отмечаемый 19 августа, — День фронтовой собаки. Он был учрежден по инициативе московского Музея Победы в 2017 году и посвящен подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны.
Дата 19 августа приурочена к событию 1943 года, когда фронтовая овчарка по кличке Дина успешно выполнила боевую задачу во время «рельсовой войны» в Белоруссии. Она смогла совершить подрыв железнодорожных путей перед приближающимся эшелоном противника и при этом выжить, что было редкостью. Дина сбросила сумку с зарядом, выдернула зубами чеку и успела убежать на безопасное расстояние. Взрывом были уничтожены 10 вагонов и выведен из строя большой участок железной дороги.
На фронтах Великой Отечественной войны несли службу более 60 тысяч собак разных пород. Они выполняли разнообразные задачи: были связистами, санитарами, диверсантами, разведчиками, саперами, охранниками и ездовыми. За время войны было сформировано 17 батальонов собак-минеров, 14 отрядов собак-истребителей бронетехники, 37 батальонов ездовых собак.
Четвероногие бойцы вывезли из зоны боев около 700 тысяч раненых, доставили на передовую более 5,8 тонны боеприпасов. Также проложили более 8 тысяч километров телефонного провода, подорвали сотни танков и обнаружили миллионы взрывных устройств.
Международные праздники 19 августа 2025
Всемирный день фотографии
19 августа 2025 года весь мир отметит Всемирный день фотографии (World Photography Day) — праздник, посвященный уникальному искусству запечатления моментов. Он был учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа Корске Ара.
Дата праздника выбрана не случайно. Именно 19 августа 1839 года широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото — дагерротип, прототип современной фотографии. Это изобретение принадлежит французу Луи Жаку Манде Дагеру. Правительство Франции выкупило у него патент и провозгласило дагерротип «подарком миру», что стало первым шагом на пути к фотографии как общедоступной технологии.
История фотографии уходит корнями в начало XIX века. Первым практическим способом фотографирования считается дагерротипия — процесс получения изображения на металлической пластине. Изначально способ получения закрепленного изображения был создан французским изобретателем Жозефом Ньепсом в 1820-х годах, однако метод носит имя Луи Дагера, поскольку именно ему удалось получить и зафиксировать изображение на медной пластине, покрытой серебром.
В последующие годы технология фотографии постоянно совершенствовалась. В 1861 году Джеймс Максвелл сумел воспроизвести цветное фото, а изобретение компанией Sony в 1981 году цифровой камеры позволило делать снимки без использования традиционной фотопленки.
Всемирный день гуманитарной помощи
Еще один значимый международный праздник 19 августа — Всемирный день гуманитарной помощи, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/63/139 от 11 декабря 2008 года. Этот день посвящен работникам, оказывающим гуманитарную помощь, и тем, кто погиб, выполняя эту благородную миссию.
Дата выбрана в память о трагическом событии — 19 августа 2003 года в результате взрыва в штаб-квартире ООН в Багдаде погибли 22 человека, в том числе Специальный представитель Генерального секретаря ООН Сержиу Виейра ди Меллу.
Гуманитарная помощь оказывается ежедневно людям, пострадавшим от войн, стихийных бедствий, техногенных катастроф и других кризисных ситуаций. Эта работа основана на принципах гуманности, беспристрастности и безвозмездности, но одновременно считается одной из самых опасных в мире.
По данным ООН, более 300 миллионов человек во всем мире нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Каждый день гуманитарные работники, преодолевая опасности, помогают миллионам людей независимо от их религиозной, расовой или половой принадлежности.
Россия активно участвует в оказании гуманитарной помощи. За последние два десятилетия было проведено более 380 гуманитарных операций, из которых почти 250 — предоставление безвозмездной помощи общим объемом более 220 тысяч тонн. Россия оказывала помощь при ликвидации последствий урагана «Катрина» в США в 2005 году, землетрясений в Китае в 2008 году, на Гаити и в Чили в 2010 году.
