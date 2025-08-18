В Киеве началась паника из-за встречи Зеленского с Трампом

Трамп может обвинить украинскую сторону в затягивании конфликта
Трамп может обвинить украинскую сторону в затягивании конфликта
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

В политических кругах Киева усилилась тревога после недавних заявлений президента США Дональда Трампа о возможном скором завершении конфликта на Украине. Об этом сообщает CNN.

«Это вызвало обеспокоенность в Киеве и других европейских столицах тем, что Трамп попытается навязать Зеленскому идеальное, с точки зрения Путина, урегулирование конфликта», — пишет CNN. В Киеве опасаются, что если Зеленский не согласится на предложенные условия, Трамп может обвинить украинскую сторону в затягивании конфликта и прекратить поддержку.

Ранее Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский способен «почти немедленно» завершить конфликт с Россией, если согласится на определенные уступки. В частности, речь идет об отказе Украины от Крыма и от стремления к членству в НАТО. Публикация вызвала обеспокоенность не только в Киеве, но и в других европейских столицах. Издание Financial Times сообщало, что Зеленский рассматривает возможность уступок ради урегулирования конфликта с Россией. Он допускает мирное соглашение по текущей линии фронта, однако категорически не согласен на вывод украинских войск из Донбасса.

