В США заявили, что Трамп приготовил Зеленскому горькую таблетку и ее придется съесть

Президент Украины Владимир Зеленский на грядущем саммите с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме будет вынужден «проглотить горькую таблетку» территориальных уступок. Таким мнением поделился директор программы центральноевропейских исследований Университета Южной Калифорнии Роберт Инглиш.
«За кулисами есть четкое понимание того, что Зеленскому придется проглотить эту горькую таблетку. И теперь нам нужно сосредоточиться на гарантиях безопасности для Украины в будущем и сделать их надежными», — сообщил Инглиш. Его слова приводит телеканал CNN.
Как отметил эксперт, Трамп ясно дал понять, что Зеленскому придется принять тот факт, что утраченные территории, по всей видимости, останутся вне контроля Украины на продолжительный срок. Подчеркивается, что надежды на возвращение Крыма и основной части Донбасса фактически исчерпаны. Кроме того, Инглиш указал, что основное внимание на предстоящих многосторонних переговорах, вероятно, будет уделено разработке долгосрочных гарантий безопасности для Украины без предоставления ей официального членства в НАТО.
Ранее подобную точку зрения опубликовала и газета Financial Times. В материале указывается, что во время предстоящих переговоров с Трампом Зеленский намерен уделить основное внимание вопросам мирного урегулирования, при этом подчеркивая недопустимость оказания давления на Украину с целью навязать ей невыполнимые условия, включая требование отвода вооруженных сил с территории Донбасса. В целях продвижения переговорного процесса Зеленский выражает готовность рассмотреть компромиссные решения, которые будут приемлемы для украинского общества и предполагают согласование по существующей линии разграничения.
Встреча президентов США и Украины состоится 18 августа. По предварительным данным, начало саммита запланировано на 22:30 (мск). Двусторонняя встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 мск, после чего будет многосторонняя встреча с участием лидеров ЕС. Она стартует ориентировочно в 22:00 мск. URA.RU ведет онлайн-трансляцию подробностей мероприятия.
