Туманный плен: задержки рейсов в российских аэропортах 18 августа 2025, табло

Ситуация с задержками рейсов в российских аэропортах продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 8 утра 18 августа 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены по всей России. Основные причины — сильный туман в Сибири и временные ограничения в ряде аэропортов. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.
Временные ограничения в аэропортах Пензы и Тамбова 18 августа 2025
В ночь на понедельник, 18 августа, были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Тамбова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Пенза. Тамбов. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении. По словам представителя Росавиации, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Примерно в 3:55 по московскому времени губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении в регионе плана «Ковер». За час до этого был объявлен режим «Беспилотная опасность».
В 6 утра в Росавиации сообщили, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорте Пензы сняты. Ограничения в этих аэропортах стали продолжением серии временных закрытий воздушного пространства, начавшихся накануне, 17 августа, когда аналогичные меры были введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода.
Массовые задержки в аэропортах Сибири из-за тумана 18 августа 2025
Задержки в Иркутске 18 августа 2025
Наиболее сложная ситуация сложилась в Иркутске, где из-за сильного тумана задерживаются около 20 рейсов. По информации на утро 18 августа, задержки коснулись как вылетающих, так и прибывающих воздушных судов.
Согласно данным онлайн-табло, в аэропорту Иркутска задерживаются девять рейсов на прилет из Читы, Новосибирска, Москвы, Улан-Удэ, Южно-Сахалинска, Владивостока, Усть-Кута и Бодайбо. Также отложены вылеты девяти рейсов в Новосибирск, Нючакан, Бодайбо, Красноярск, Нерюнгри, Владивосток и Москву.
Причиной задержек стал сильный туман. Как сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии, утренняя видимость в регионе значительно ухудшилась из-за погодных условий.
Задержки в других аэропортах Сибири
Помимо Иркутска, более 30 авиарейсов были задержаны в других аэропортах Сибири из-за плотного утреннего тумана. Согласно информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, задержки произошли в Новосибирске и Норильске.
В аэропорту Норильска зафиксирована задержка одного рейса в Красноярск, связанная с поздним прибытием воздушного судна. Около 170 пассажиров, включая 6 детей, ожидают вылета.
Задержки в московских аэропортах 18 августа 2025
Задержки в Шереметьево 18 августа 2025
В аэропорту Шереметьево на утро 18 августа наблюдается несколько существенных задержек. Рейс SU 1422 в Челябинск задерживается на час до 11:50. Рейс DP 6843 авиакомпании «Победа» в Казань отложен на два часа, до 11:55 вместо запланированных 09:55.
Также отмечаются задержки рейсов в Геленджик (SU 1154), Калининград (DP 6831, DP 6871), Саратов (DP 6863) и Сочи (DP 6947, DP 6948).
Из заметных проблем с прилетом — рейс DP 6538 авиакомпании «Победа» из Иркутска прибудет с опозданием почти в 4 часа, в 13:06 вместо запланированных 09:10, а рейс SU 1443 «Аэрофлота» из Иркутска — в 13:07 вместо 11:05.
Задержки во Внуково 18 августа 2025
В аэропорту Внуково зафиксированы задержки нескольких рейсов как на вылет, так и на прилет. Заметные задержки отмечаются у рейсов в Стамбул (DP 995, TK 418) — на 40 и 25 минут соответственно.
С прилетом ситуация сложнее — рейс DP 434 из Перми прибудет с опозданием более чем на 2 часа, рейс из Сочи DP 114 задерживается более чем на час. Также задерживаются рейсы из Алматы (DV 819) и Еревана (5G 9321, 3F 321).
Задержки в Домодедово 18 августа 2025
В Домодедово отмечаются задержки рейсов в Минеральные Воды (U6 153 на 55 минут), Ереван (3F 1312 на 2 часа) и Сочи (Y7 1031 на 3 часа). Отменен рейс U6 3559 в Анталью.
С прилетом также есть проблемы — рейс из Иркутска S7 3020 прибудет с опозданием почти в 5 часов, из Иркутска U6 106 — более чем на 5 часов.
Задержки в региональных аэропортах России 18 августа 2025
Задержки во Владивостоке 18 августа 2025
В понедельник, 18 августа, с прибытием во Владивосток и вылетом из него задерживаются семь самолётов. Среди них — рейс из Иркутска IO-105, который прибудет в 15:30 вместо запланированных 13:00, а также рейс в Иркутск IO-106, который вылетит в 16:25 вместо 13:55. Также отмечаются задержки рейсов из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Саньи.
Задержки в Екатеринбурге 18 августа 2025
В аэропорту Кольцово 18 августа задерживаются рейсы в Калининград (DP-612 авиакомпании «Победа») и Салехард (YC-121 компании «Ямал»). Задержки составляют около полутора часов.
Задержки в Сочи 18 августа 2025
В аэропорту Сочи наблюдаются значительные задержки на 18 августа. Рейс DP 6946 «Победы» в Москву задерживается до 08:50 вместо 08:10, рейс SU 1153 «Аэрофлота» также в Москву — до 10:00 вместо 08:50.
Особенно серьезная ситуация с рейсом Y7 324 «Нордстар» в Красноярск, вылет которого перенесен с 13:05 на 15:00, а также с рейсом WZ 567 авиакомпании Red Wings в Тбилиси, который задерживается почти на 5 часов — до 16:20 вместо запланированных 11:45.
Задержки в Челябинске 18 августа 2025
В аэропорту Курчатов в Челябинске задерживается вылет нескольких рейсов. Рейсы SU 6462 и FV 6462 в Санкт-Петербург отложены почти на два часа: самолеты должны были вылететь в 06:15, но поднимутся в воздух ориентировочно в 8:05.
Дольше всего пришлось ждать пассажирам рейса N4 508 Челябинск — Сочи. Вылет был запланирован на 20:10 17 августа, но борт покинул воздушную гавань только в 2:30 минувшей ночи.
