В России зафиксирован рекордный уровень довольных жизнью россиян

В России зафиксирован рекордный уровень удовлетворенности жизнью среди россиян. 57% граждан страны довольны своей жизнью, что является самым высоким показателем за последние 32 года. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
«Процент россиян, довольных жизнью, достиг самого высокого уровня за последние 32 года — 57%», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что одновременно количество неудовлетворенных достигло исторического минимума в 11%.
Дмитриев отметил, что эти результаты противоречат устоявшимся медийным стереотипам. Ранее фонд «Общественное мнение» также зафиксировал высокий уровень поддержки президента РФ Владимира Путина. Согласно их опросу, российский лидер пользуется доверием 77% россиян, что подтверждает позитивную динамику в общественных настроениях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.