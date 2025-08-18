Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по объектам ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР), уничтожив до 40 военнослужащих, около 100 беспилотников самолетного типа и 16 единиц грузовой техники. Об этом рассказали в Минобороны.
«В результате нанесения ракетного удара потери украинских националистов составили до 40 военнослужащих и лиц технического персонала убитыми и ранеными. Уничтожено до 100 БПЛА самолетного типа большой дальности UJ-22 и „Паляница“, а также 16 единиц грузовой техники, использовавшейся для их транспортировки», — говорится в сообщении в telegram-канале. Также в военном ведомстве добавили, что атака была совершена при помощи ракетного комплекса «Искандер-М».
Ранее в Минобороны рассказали, что в зоне СВО также был нанесен удар по центру подготовки операторов дронов, складам с горюче-смазочными материалами, используемыми для снабжения ВСУ топливом, а также по пунктам временного размещения украинских военных формирований и иностранных наемников в 148 различных районах. Помимо этого, российские средства ПВО уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
