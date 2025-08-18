Москалькова: Киев удерживает 31 мирного жителя Курской области

На территории Украины продолжают незаконно удерживать 31 мирного жителя Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Тридцать один житель Курской области был насильственно перемещен на территорию Украины. Украинская сторона представила свой список граждан, которых просят передать без каких-либо условий в обмен на наших граждан», — сказала Москалькова. Ее слова передает РИА Новости
Также омбудсмен сообщила, что договорилась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом о встрече на этой неделе. Планируется, что будет согласована дата передачи курян России.
