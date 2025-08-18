Москалькова: Киев удерживает 31 мирного жителя Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москалькова готовит возвращение курян с территории Украины
Москалькова готовит возвращение курян с территории Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На территории Украины продолжают незаконно удерживать 31 мирного жителя Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Тридцать один житель Курской области был насильственно перемещен на территорию Украины. Украинская сторона представила свой список граждан, которых просят передать без каких-либо условий в обмен на наших граждан», — сказала Москалькова. Ее слова передает РИА Новости

Также омбудсмен сообщила, что договорилась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом о встрече на этой неделе. Планируется, что будет согласована дата передачи курян России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Украины продолжают незаконно удерживать 31 мирного жителя Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Тридцать один житель Курской области был насильственно перемещен на территорию Украины. Украинская сторона представила свой список граждан, которых просят передать без каких-либо условий в обмен на наших граждан», — сказала Москалькова. Ее слова передает РИА Новости Также омбудсмен сообщила, что договорилась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом о встрече на этой неделе. Планируется, что будет согласована дата передачи курян России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...