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04 ноября 2021

Путин повысил в звании начальника пермского главка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, портрет, пленарное заседание, законодательное собрание пермского края, щеглов александр
Александр Щеглов примеряет новые погоны Фото:

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов получил новое звание. Указом президента России Владимира Путина ему присвоено звание «генерал-лейтенанта полиции». Документ размещен на портале правовой информации.

Щеглов возглавил полицию Пермского края 25 ноября 2020 года. С 2018 года до сегодняшнего дня он носил звание «генерал-майора полиции». Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, различными ведомственными наградами, в том числе, наградным оружием.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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