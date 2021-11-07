Путин повысил в звании начальника пермского главка

Александр Щеглов примеряет новые погоны Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов получил новое звание. Указом президента России Владимира Путина ему присвоено звание «генерал-лейтенанта полиции». Документ размещен на портале правовой информации.

Щеглов возглавил полицию Пермского края 25 ноября 2020 года. С 2018 года до сегодняшнего дня он носил звание «генерал-майора полиции». Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, различными ведомственными наградами, в том числе, наградным оружием.