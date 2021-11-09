Компания, бросившая ремонт трассы Курган-Тюмень, избежит штрафов

Тульская компания ООО «С-ДСУ 111», бросившая ремонт трассы Курган-Тюмень, избежит крупных штрафов. Инсайдеры URA.RU сообщают, что заказчик ФКУ Упрдор «Южный Урал» планирует расторгнуть госконтракт на выполнение работ до срока его истечения.
«Цена госконтракта № 9 составляет 743 701 466 рублей. Соответственно штраф за каждый факт неисполнения обязательства составляет 2 974 805 рублей. Однако госконтрактом исключена ответственность подрядчика за неисполнение целого ряда обязательств. Из 50 км сделано в 10 раз меньше. Сотрудникам не выплачена зарплата, субподрядчики и поставщики не получили расчет», — говорит инсайдер из сферы строительства.
Источники уверены, что компания имеет поддержку со стороны бывших высокопоставленных чиновников. Контракт был заключен Упрдор «Южный Урал» при прежнем руководителе, который являлся родственником чиновника госкорпорации, отвечающей за ремонт дорог в стране. «Удивительно, как многомиллионные контракты не выполняются. Нужно внимание силовиков», — считает инсайдер.
На брошенный участок недоделанной трассы в Курганской области, говорят источники, уже ищут новую компанию. Причем доделывать трассу им придется бесплатно. «Взамен якобы обещают в будущем миллионные контракты на выполнение работ», — обсуждают предприниматели в строительной сфере. В ФКУ Упрдор «Южный Урал» URA.RU направило запрос. На момент публикации ответ не поступил. Получить комментарий в «С-ДСУ 111» также не удалось. Редакция не располагает работающим номером телефона компании.
URA.RU писало о скандалах, сотрясающих дорожную сферу. На днях силовики обыскали дом свердловского дорожного чиновника. Замначальника управления автомобильных дорог по Свердловской области Олега Мелехова подозревают в коррупции.
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