В Челябинской области экс-силовика отправили в колонию

Суд приговорил бывшего начальника отдела полиции к 3,5 годам лишения свободы (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области суд приговорил к реальному сроку экс-начальника полиции Верхнеуральского района Дениса Яковлева. Силовик признан виновным в совершении целого ряда преступлений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

«Приговором суда бывшему начальнику отдела полиции назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Второму осужденному, его заместителю, назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух бывших полицейских», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Следствием и судом установлена причастность осужденных к присвоению в 2017 году железобетонных плит, принадлежащих МВД. Плиты незаконно использовались при строительстве жилого дома родственницы одного из осужденных. Бывший начальник отдела полиции также требовал от главы района компенсацию в размере 1,5 млн рублей за постройку дома, разрешение на строительство которого было отменено из-за нарушений.

Установлена причастность экс-полицейского и к фиктивной регистрации знакомых граждан в жилом помещении. Начальник Верхнеуральского ОМВД и его заместитель признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества), ч.3 ст. 33, ч.3 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоение) ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями), ч.4 ст. 33, ст. 322.2 УК РФ (склонение другого лица к фиктивной регистрации гражданина).