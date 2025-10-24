В Копейске продолжают искать 11 пропавших при взрыве на заводе: что известно к этому часу
Взрывы и пожар произошли в ночь на 23 октября (архивное фото)
Фото: Таисия Воронцова © URA.RU
В Копейске, городе-спутнике Челябинска, продолжаются поиски 11 сотрудников завода, где в ночь на 23 октября прогремели взрывы. Сегодня в регионе объявлен траур по погибшим 12 работникам предприятия. Что известно к этому часу — читайте в материале URA.RU.
В регионе объявлен траур
В Челябинской области 24 октября объявлен днем траура. Накануне и в этот день отменили множество культурных и массовых мероприятий, часть запланированных торжеств перенесли на другой день.
Число погибших выросло до 12
Вечером 23 октября число погибших увеличилось до 12, а искали на месте происшествия 10 человек. При этом в тяжелом состоянии находилось пятеро.
К утру информация дополнилась новыми пострадавшими. Сейчас на предприятии ведутся поиски 11 человек, всего пострадали 29. Сегодня глава региона Алексей Текслер навестил пострадавших в реанимации.
Семьи получат выплаты
Семьи погибших при взрыве получат выплаты от страховой компании «СОГАЗ» и от предприятия. Страховая выплатит по три миллиона рублей семьям каждого погибшего и до трех миллионов рублей (в зависимости от тяжести травм) пострадавшим.
Предприятие озвучило сумму десять миллионов рублей семьям погибших. Кроме того, пострадавшим выплатят по 1-2 миллиона рублей также в завимимости от тяжести травм.
Соболезнования
Свои искренние соболезнования выразили губернаторы соседних регионов, депутаты Госдумы и многие первые лица государства. Утром 24 октября Текслер лично почтил память погибших, возложив цветы у памятника в Копейске. Он назвал их «боевыми товарищами».
«Сегодня в нашем регионе День траура. Погибли наши боевые товарищи. Говорю боевые, потому что они выполняли задачи специальной военной операции, делали все для Победы. Почтим память погибших минутой молчания», — сказал Текслер в своей траурной речи.
Трагедию расследуют в Москве
Уголовное дело по факту трагедии передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета России. Оно возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Данные по поискам пропавших людей постоянно уточняются. Вся актуальная информация о происшествии на заводе в Копейске собрана в сюжете на URA.RU.
Материал из сюжета:На заводе под Челябинском произошел взрыв
