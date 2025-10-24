Логотип РИА URA.RU
Защитник челябинского «Трактора» Дронов дисквалифицирован на пять матчей

24 октября 2025 в 17:07
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Защитник челябинского хоккейного клуба «Трактор» Григорий Дронов дисквалифицирован на пять матчей из-за столкновения с арбитром в игре с «Автомобилистом». Об этом заявила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника „Трактора“ Дронова по пункту 1.27. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении Судьи), дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу», — сообщила пресс-служба КХЛ на официальном сайте. Дронов столкнулся с арбитром во втором периоде матча с екатеринбургским «Автомобилистом».

Матч «Трактора» с «Автомобилистом» состоялся накануне в Екатеринбурге. Челябинцы уступили со счетом 3:5. У «Трактора» забитыми шайбами отметились Руслан Агламзянов, Михаил Григоренко и Андрей Светлаков. У «Автомобилиста» дубль оформил Ярослав Бусыгин, также по одной шайбе забили Джесси Блэкер, Стефан Да Коста и Никита Шашков.

