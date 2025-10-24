Защитник челябинского «Трактора» Дронов дисквалифицирован на пять матчей

Игрок дисквалифицирован на пять матчей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Защитник челябинского хоккейного клуба «Трактор» Григорий Дронов дисквалифицирован на пять матчей из-за столкновения с арбитром в игре с «Автомобилистом». Об этом заявила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника „Трактора“ Дронова по пункту 1.27. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении Судьи), дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу», — сообщила пресс-служба КХЛ на официальном сайте. Дронов столкнулся с арбитром во втором периоде матча с екатеринбургским «Автомобилистом».