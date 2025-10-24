Губернатор Текслер навестил пострадавших от взрыва на заводе в Копейске
Фото: Telegram-канал Алексея Текслера © URA.RU
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал в реанимационное отделение областной больницы, где проведал пострадавших в копейском инциденте. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале.
«Приехал в реанимационное отделение областной больницы проведать пострадавших в копейском инциденте. Медики стабилизировали их состояние, делают все, чтобы пациенты скорее пошли на поправку», — написал Текслер.
В результате взрыва на заводе в Копейске шесть человек госпитализированы, пять из них в тяжелом состоянии. По двум пациентам — маме и дочери — решается вопрос о транспортировке в Москву, добавил губернатор.
Текслер ранее возложил цветы к мемориалу в память о погибших в результате взрыва работниках завода в Копейске. «Погибли наши боевые товарищи, которые выполняли задачи СВО и делали все для Победы», — отметил Текслер.
На месте ночного взрыва в Копейске работали десять бригад скорой помощи, Территориального центра медицины катастроф, а также врачи с завода. Всего более 30 медицинских сотрудников. Вся информация о ночном происшествии в Копейске — в сюжете на URA.RU.
