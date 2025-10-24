Губернатор Текслер навестил пострадавших от взрыва на заводе в Копейске

Текслер посетил реанимацию, где находятся пострадавшие от взрыва в Копейске Фото: Telegram-канал Алексея Текслера © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал в реанимационное отделение областной больницы, где проведал пострадавших в копейском инциденте. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале.

«Приехал в реанимационное отделение областной больницы проведать пострадавших в копейском инциденте. Медики стабилизировали их состояние, делают все, чтобы пациенты скорее пошли на поправку», — написал Текслер.

В результате взрыва на заводе в Копейске шесть человек госпитализированы, пять из них в тяжелом состоянии. По двум пациентам — маме и дочери — решается вопрос о транспортировке в Москву, добавил губернатор.

Текслер ранее возложил цветы к мемориалу в память о погибших в результате взрыва работниках завода в Копейске. «Погибли наши боевые товарищи, которые выполняли задачи СВО и делали все для Победы», — отметил Текслер.