Челябинский заключенный избил психолога

Заключенному оставалось сидеть два месяца. К этому сроку добавится еще один Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кыштыме (Челябинская область) заключенный колонии №10 избил психолога, который пришел проводить анкетирование среди арестантов. Как сообщили URA.RU в следственном отделе СК РФ по городу Кыштым, в настоящее время по данному делу проводится процессуальная проверка.

«Один из заключенных сначала отказался проходить анкетирование. Затем согласился, но в какой-то момент вспылил и накинулся на психолога — лейтенанта внутренней службы. Осужденный, которому до выхода на волю оставалось меньше двух месяцев, нанес служащему не менее девяти ударов по голове», — сообщил «Кыштымскому рабочему» следователь следственного отдела по Кыштыму Денис Горбунов.

Сотрудниками следственного управления СКР по региону решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вероятнее всего, заключенному теперь придется задержаться в исправительном учреждении еще на один срок.