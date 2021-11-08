08 ноября 2021

Челябинский заключенный избил психолога

© Служба новостей «URA.RU»
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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Заключенному оставалось сидеть два месяца. К этому сроку добавится еще один Фото:

В Кыштыме (Челябинская область) заключенный колонии №10 избил психолога, который пришел проводить анкетирование среди арестантов. Как сообщили URA.RU в следственном отделе СК РФ по городу Кыштым, в настоящее время по данному делу проводится процессуальная проверка.

«Один из заключенных сначала отказался проходить анкетирование. Затем согласился, но в какой-то момент вспылил и накинулся на психолога — лейтенанта внутренней службы. Осужденный, которому до выхода на волю оставалось меньше двух месяцев, нанес служащему не менее девяти ударов по голове», — сообщил «Кыштымскому рабочему» следователь следственного отдела по Кыштыму Денис Горбунов.

Сотрудниками следственного управления СКР по региону решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вероятнее всего, заключенному теперь придется задержаться в исправительном учреждении еще на один срок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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