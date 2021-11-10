Первый регион РФ запретил работать пенсионерам без прививки

Пенсионерам без прививки ограничат также посещение магазинов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Санкт-Петербурга старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от COVID, будут отстранять от работы. С таким требованием выступил местный Роспотребнадзор.

В постановлении главного санитарного врача по Санкт-Петербургу указано, что до 15 декабря 2021 года работодатели должны провести вакцинацию первым компонентом своих сотрудников старше 60 лет и до 14 января 2022 года — вторым компонентом. «Обязательной вакцинации подлежат лица 60 лет и старше. <…> Подлежат отстранению сотрудники от работы с 16.12.2021 не получившие первый компонент вакцины, а с 16.01.2022 не завершившие курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — указано на сайте регионального Роспотребнадзора.

Неработающим горожанам старше 60 лет, у которых нет QR-кода о вакцинации, будет ограничен доступ к бытовым услугам и услугам общепита, также указано в постановлении. Эти правила не действуют в отношении петербуржцев, которые имеют медотвод. Ужесточение требований в ведомстве объяснили ухудшением эпидобстановки в городе.