Первый регион РФ запретил работать пенсионерам без прививки

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Магазин Метрополис. Курган , торговля, покупатель, продукты, пенсионер, масочный режим, розница
Пенсионерам без прививки ограничат также посещение магазинов Фото:
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Коронавирус COVID-19

Жители Санкт-Петербурга старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от COVID, будут отстранять от работы. С таким требованием выступил местный Роспотребнадзор.

В постановлении главного санитарного врача по Санкт-Петербургу указано, что до 15 декабря 2021 года работодатели должны провести вакцинацию первым компонентом своих сотрудников старше 60 лет и до 14 января 2022 года — вторым компонентом. «Обязательной вакцинации подлежат лица 60 лет и старше. <…> Подлежат отстранению сотрудники от работы с 16.12.2021 не получившие первый компонент вакцины, а с 16.01.2022 не завершившие курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — указано на сайте регионального Роспотребнадзора.

Неработающим горожанам старше 60 лет, у которых нет QR-кода о вакцинации, будет ограничен доступ к бытовым услугам и услугам общепита, также указано в постановлении. Эти правила не действуют в отношении петербуржцев, которые имеют медотвод. Ужесточение требований в ведомстве объяснили ухудшением эпидобстановки в городе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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