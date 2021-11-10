Акушеры: беременные мальчиками хуже переносят COVID-19

Беременные мальчиками болеют коронавирусом чаще, чем женщины, беременные девочками. Так считают российские акушеры, проанализировавшие статьи американских ученых.
Беременные с COVID-19, ожидающие рождения мальчиков, показали более низкие уровни антител к коронавирусу, чем будущие мамы девочек. Более того, передача специфических антител через плаценту плоду мужского пола также была снижена. Это говорит о том, что мужчины могут быть более уязвимы для заражения SARS-CoV-2 еще в младенчестве, пишут «Известия».
Гинеколог-репродуктолог Екатерина Утишева отмечает, что во время беременности организм женщин довольно уязвим перед инфекциями, так как ему тяжело одновременно поддерживать свой иммунитет и иммунитет ребенка. Организм матери вынужден вырабатывать иммуномодуляторы, регулирующие чувствительность иммунной системы. Однако при этом, гормоны, которые вырабатываются плодом женского пола, являются иммуностимуляторами, а мужские, наоборот, подавляют иммунитет.
Что касается оптимального срока введения вакцины против коронавируса, специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталья Долгушина сообщает, что процедуру необходимо делать после 22 недель беременности. Для таких женщин в настоящее время разрешена только вакцина «Спутник V».
Подписывайтесь на URA.RU в