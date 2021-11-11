11 ноября 2021

На Украине пристыдили Кличко за ложь. «Спросите у мэра Кличко, откуда он берет эту дезинформацию»

© Служба новостей «URA.RU»
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Евромайдан. Киев, кличко виталий
Премьер-министр Украины обвинил Виталия Кличко во лжи Фото:

Премьер страны Денис Шмыгаль сказал, что слова Кличко об отключении электричества в Киеве ничем не подтверждены. Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о возможных отключениях электроэнергии и подорожании продуктов.

«Спросите у мэра Кличко, откуда он берет эту дезинформацию. Оснований для веерных отключений в Украине сегодня нет. Веерных отключений в стране нет, это официальная информация», — высказал свое мнение премьер-министр Украины в эфире телеканала «1+1».

Кличко считает, что в Киеве не только отключат электричество при температуре -15 из-за веерных отключений, но и в целом вырастут цены на некоторые продукты из-за энергетического кризиса. При этом, по словам мэра Киева, в столице не будет повышения тарифов.

Против мэра Киева Виталия Кличко было возбуждено уголовное дело. Инициатором расследования стал Высший антикоррупционный суд. Кличко заподозрили в злоупотреблении властью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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