В ПФР объяснили, как выйти на пенсию в 50 лет

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Если у многодетной мамы 5 и более детей, она имеет право выйти на пенсию в 50 лет, сказали в ПФР Фото:

Многодетные мамы имеют право раньше выйти на пенсию. Об этом рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской республике.

«Право на досрочное назначение пенсии для многодетных матерей закреплено статьей 32 федерального закона № 400-ФЗ. Если у женщины трое детей, то она может выйти на заслуженный отдых в 57 лет. Женщины, родившие 4 детей, приобретают право на пенсию в 56 лет, то есть на 4 года раньше, чем все остальные. А вот если у мамы 5 и более детей, то она может выйти на пенсию в 50 лет», — сообщается на сайте ПФР.

Ранее в ПФР заявили, что раньше выйти на пенсию также могут педагоги и творческие работники. «Педагогические работники имеют право на досрочную страховую пенсию после 25 лет стажа в соответствующих учреждениях», — объяснили в ПФР.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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