Врач пояснил, каким COVID-больным отказывают в госпитализации

В каждом регионе существуют свои алгоритмы для госпитализации зараженных COVID Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россиянам с поражением легких меньше 50% из-за COVID-19 и сатурацией выше 93% могут отказать в госпитализации. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал врач-инфекционист Илья Акинфиев.

«Если говорить про Москву, то на сегодняшний момент, это 50% поражения легких. Если при 50-процентном поражении легких есть хроническое, соматическое заболевание, возраст старше 60 лет, то это госпитализация. Если меньше 50% поражение легких, это дома лечится. Также смотрят дыхательную недостаточность. Если сатурация меньше 93%, то тоже госпитализация. И смотрят за температурой. Если повышение температуры выше 38,5 более пяти суток, то это тоже госпитализация. Во всех остальных случаях пациенты находятся дома», — сказал URA.RU Илья Акинфиев.

Врач отметил, что в регионах существуют свои показатели для госпитализации, однако они похожи с теми, что есть в столице. «Это московский алгоритм. В регионах, может быть, иное. Обычно, местные департаменты подписывают свои алгоритмы. Это связано с тем, что коечный фонд у всех разный. В Москве, все-таки, побольше. Но [алгоритмы] примерно одинаковы», — добавил он.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с URA.RU выразил мнение, что многие больницы в стране переполнены зараженными COVID. «Больницы не резиновые. Мест в больницах нет. Мы же сами делаем все, чтобы заболевать массово. Мы ничего не делаем, не соблюдаем масочный режим, сами заражаемся, соответственно, болеем все вместе, массово, соответственно, в больницах нет мест, соответственно, в больницах места выбираются тем, у которых более тяжелое состояние, которые нуждаются в помощи в больнице. Остальным пытаются помочь дома», — высказался собеседник агентства.