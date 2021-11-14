14 ноября 2021
13 ноября 2021

Метели и резкое похолодание ждут Челябинскую область. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, автомобили, фары, вьюга, мороз, автотранспорт
Во вторник челябинцев ожидает более чем 20-градусный мороз, а в среду — снегопады и метели Фото:

Метели и понижение температуры до минус 23 градусов ожидаются в Челябинской области в ближайшие несколько суток. Это следует из прогноза регионального гиддрометцентра.

В ночь на вторник, 16 ноября, температура в Челябинской области опустится до минус 18-23 градусов. Днем потеплеет до минус 6-11 градусов. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

В ночь на 17 ноября в регионе ожидаются снег и метели, ветер усилится до 15 метров в секунду. При этом и ночью, и днем мороз будет не столь сильным: минус 8-13 и минус 1-6 градусов.

Завершатся погодные неурядицы 18 ноября, когда осадки прекратятся. Ночью четверга столбик термометра будет опускаться к 20-градусной отметке, а днем прогнозируются вполне комфортные 5-10 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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