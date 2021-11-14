Во вторник челябинцев ожидает более чем 20-градусный мороз, а в среду — снегопады и метели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Метели и понижение температуры до минус 23 градусов ожидаются в Челябинской области в ближайшие несколько суток. Это следует из прогноза регионального гиддрометцентра.

В ночь на вторник, 16 ноября, температура в Челябинской области опустится до минус 18-23 градусов. Днем потеплеет до минус 6-11 градусов. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

В ночь на 17 ноября в регионе ожидаются снег и метели, ветер усилится до 15 метров в секунду. При этом и ночью, и днем мороз будет не столь сильным: минус 8-13 и минус 1-6 градусов.

Завершатся погодные неурядицы 18 ноября, когда осадки прекратятся. Ночью четверга столбик термометра будет опускаться к 20-градусной отметке, а днем прогнозируются вполне комфортные 5-10 градусов.

Скрин: официальный сайт Челябинского ЦГМС