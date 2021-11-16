Аналитики: жилье станет недоступным для большинства россиян

Доступность жилья в РФ начала снижаться, и по итогам года тенденция усилится из-за повышающихся ставок по ипотеке. Об этом говорится в исследовании фонда «Институт экономики города».
«В 2021 году снижение доступности жилья в крупнейших агломерациях продолжилось более высокими темпами, чем в 2019—2020 годах. Если в 2018 году из 17 таких агломераций 14 относились к рынкам с доступным жильем, то в 2021 году — только 6», — передает РИА «Новости».
По словам исполнительного директора фонда Татьяны Полиди, последнее время доходы населения снижались, а цены на жилье росли, однако это компенсировалось уменьшением ставок по ипотеке. Однако теперь ситуация с доходами и ценами остается прежней, при этом ставки начали увеличиваться.
Согласно данным Объединенного кредитного бюро, из-за подорожания квартир россияне стали брать больше денег на ипотеку. В сентябре средний рост составил 96 тысяч рублей. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, ипотека является единственным способом покупки жилья для большинства россиян, пишет «Дни.ру». Заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев считает, что в ближайшее время не стоит ждать снижения цен на жилье, сообщает RT.
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