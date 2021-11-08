Россияне стали брать больше денег на ипотеку: дорожают квартиры

Ипотечные кредиты приходится брать на более длительный срок, чтобы снизить размер платежей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Из-за подорожания недвижимости средний размер ипотечного кредита в России за год вырос на 261 тысячу рублей. Только в сентябре рост составил 96 тысяч рублей — с 2,89 млн до 2,99 млн рублей, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

В процентном исчислении полная стоимость ипотечных кредитов (процентная ставка плюс иные обязательные платежи) в России с начала года в среднем выросла с 8,6% до 9,2% годовых. В сентябре рост составил 0,1% — с 9,1% до 9,2% годовых.

«Причина этого роста — во-первых, увеличение ключевой ставки с начала года на 2,5 процентного пункта. Во-вторых, свою роль сыграло изменение программы льготной ипотеки. Для крупных городов, к примеру, Москвы и Санкт-Петербурга, она теперь практически недоступна из-за ограничения по максимальной сумме кредита в 3 млн рублей», — приводит ТАСС выдержку из материалов ОКБ.

В ОКБ также отметили, что вырос срок предоставления кредита. В среднем он сейчас составляет 19 лет. Это произошло из-за того, что заемщикам приходится брать у банков большую сумму в долг на покупку жилья. С начала года средний срок ипотечного кредита увеличился на 20 месяцев.

Ранее гендиректор Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков рассказал URA.RU, как облегчить платежи по ипотеке. Для этого официально трудоустроенные россияне, выплачивающие ипотеку, могут обратиться к своему работодателю за налоговым вычетом, а получаемые ежемесячно средства направлять на досрочное погашение кредита на недвижимость.