16 ноября 2021

На федеральной трассе в Челябинской области образовались пробки

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, пробка, трасса м5, дорога
О снеге и гололеде водители сообщают в соцсетях (фото из архива) Фото:

Из-за снега и гололеда водители 17 ноября массово жалуются на пробки в горнозаводской зоне на федеральной трассе М-5. Об этом автолюбители сообщили в социальных сетях.

«Кропачево — пробка на Челябинск. Фуры не могут подняться в гору. Юрюзань — пробка и снег продолжает идти. Дорога Сим-Златоуст — сильный снег, после Златоуста на Челябинск снега меньше и на дороге виден асфальт», — рассказывают автовладельцы в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во «ВКонтакте».

Очевидцы также сообщают, что в районе Юрюзань на Уфу не пускают большегрузы. В этом направлении могут ехать только легковые автомобили.

Ранее синоптики регионального гидрометцентра прогнозировали метели и понижение температуры до минус 23 градусов. Завершатся погодные неурядицы 18 ноября, когда осадки прекратятся. Ночью четверга столбик термометра будет опускаться к 20-градусной отметке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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