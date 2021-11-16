На федеральной трассе в Челябинской области образовались пробки

О снеге и гололеде водители сообщают в соцсетях (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за снега и гололеда водители 17 ноября массово жалуются на пробки в горнозаводской зоне на федеральной трассе М-5. Об этом автолюбители сообщили в социальных сетях.

«Кропачево — пробка на Челябинск. Фуры не могут подняться в гору. Юрюзань — пробка и снег продолжает идти. Дорога Сим-Златоуст — сильный снег, после Златоуста на Челябинск снега меньше и на дороге виден асфальт», — рассказывают автовладельцы в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во «ВКонтакте».

Очевидцы также сообщают, что в районе Юрюзань на Уфу не пускают большегрузы. В этом направлении могут ехать только легковые автомобили.

Ранее синоптики регионального гидрометцентра прогнозировали метели и понижение температуры до минус 23 градусов. Завершатся погодные неурядицы 18 ноября, когда осадки прекратятся. Ночью четверга столбик термометра будет опускаться к 20-градусной отметке.