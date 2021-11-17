Россия поставит военную технику и оружие соседям Афганистана

В рамках поставок страны получат вертолеты и стрелковую технику Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Рособоронэкспорт» начнет поставку вертолетов и оружия соседям Афганистана. Об этом сообщил глава госкомпании Александр Михеев.

«Рособоронэкспорт» начал поставки стрелкового оружия и вертолетов государствам, соседствующим с Афганистаном. Об этом Михеев рассказал в беседе с РИА «Новости».

Михеев в августе заявлял о том, что «Рособоронэкспорт» ориентирован на снабжения территорий, находящихся под потенциальной угрозой нападений талибов, оружием для того, чтобы соседи могли отразить удар боевиков, пишет МК . Талибан захватил власть в Афганистане 15 августа 2021 года. Ранее боевики запрещенного движения подошли к таможенному и торговому переходу Шерхан-Бандар. Наступление началось вскоре после принятия решения о выводе войск США.

Ранее URA.RU сообщало, что талибы заявили о захвате последнего неподконтрольного региона — провинции Панджшер, она была полностью захвачена в начале сентября. Некоторые повстанцы в провинции потерпели поражение, а остальные бежали.