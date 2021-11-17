Россия поставит военную технику и оружие соседям Афганистана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения уральской танковой дивизии Центрального военного округа. Челябинская область, Чебаркуль, вертолет, вертолеты, военные учения
В рамках поставок страны получат вертолеты и стрелковую технику Фото:

«Рособоронэкспорт» начнет поставку вертолетов и оружия соседям Афганистана. Об этом сообщил глава госкомпании Александр Михеев.

«Рособоронэкспорт» начал поставки стрелкового оружия и вертолетов государствам, соседствующим с Афганистаном. Об этом Михеев рассказал в беседе с РИА «Новости».

Михеев в августе заявлял о том, что «Рособоронэкспорт» ориентирован на снабжения территорий, находящихся под потенциальной угрозой нападений талибов, оружием для того, чтобы соседи могли отразить удар боевиков, пишет МК. Талибан захватил власть в Афганистане 15 августа 2021 года. Ранее боевики запрещенного движения подошли к таможенному и торговому переходу Шерхан-Бандар. Наступление началось вскоре после принятия решения о выводе войск США.

Ранее URA.RU сообщало, что талибы заявили о захвате последнего неподконтрольного региона — провинции Панджшер, она была полностью захвачена в начале сентября. Некоторые повстанцы в провинции потерпели поражение, а остальные бежали.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...