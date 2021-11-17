Россия отправит в Афганистан медикаменты и продовольствие

Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь. Об этом сообщил постпред РФ при организации Василий Небензя.
«В ближайшее время направим в Афганистан продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости», — сказал Небензя, передает РИА «Новости». Об этом он заявил на заседании СБ ООН.
Ранее также стало известно, что «Рособоронэкспорт» начнет поставку вертолетов и оружия соседям Афганистана. Об этом сообщил глава госкомпании Александр Михеев. Еще в августе он заявлял о том, что «Рособоронэкспорт» ориентирован на снабжения территорий, находящихся под потенциальной угрозой нападений талибов, оружием для того, чтобы соседи могли отразить удар боевиков, пишет
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