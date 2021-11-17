17 ноября 2021

Россия отправит в Афганистан медикаменты и продовольствие

© Служба новостей «URA.RU»
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9-ый Гуманитарный конвой. Украина. Донецк. ДНР, гуманитарный конвой, помощь
Россия намерена помочь Афганистану Фото:

Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь. Об этом сообщил постпред РФ при организации Василий Небензя.

«В ближайшее время направим в Афганистан продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости», — сказал Небензя, передает РИА «Новости». Об этом он заявил на заседании СБ ООН.

Ранее также стало известно, что «Рособоронэкспорт» начнет поставку вертолетов и оружия соседям Афганистана. Об этом сообщил глава госкомпании Александр Михеев. Еще в августе он заявлял о том, что «Рособоронэкспорт» ориентирован на снабжения территорий, находящихся под потенциальной угрозой нападений талибов, оружием для того, чтобы соседи могли отразить удар боевиков, пишет МК.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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