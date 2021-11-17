В ХМАО юрист выиграла в лотерею более 17 миллионов рублей

На выигранные деньги женщина хочет купить автомобиль и квартиру Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жительница Сургута Анастасия Соловьева выиграла в лотерею 17 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба государственной лотереи «Столото».

«Юрист из ХМАО купила онлайн несколько лотерейных билетов и выиграла более 17 млн рублей», — говорится в сообщении. Анастасия Соловьева участвует в лотереях уже пять лет.

Сургутянка купила 10 лотерейных билетов с автоматическим выбором чисел в перерыве на работе, а через некоторое время заметила на телефоне СМС-оповещение. «Меня бросило в жар, как будто обдали кипятком. Даже фитнес-часы на руке показали высокий пульс и завибрировали. Выбежала на улицу охладиться и позвонить мужу. Он не сразу понял меня, потому что я и двух слов связать не могла. Супруг на удивление отреагировал спокойно, словно ждал этого выигрыша», — рассказала Анастасия Соловьева.

На выигранные деньги семья Соловьевых решили приобрести квартиру побольше, так как воспитывают двоих детей. Также победительница обновит автомобиль и рассчитается с финансовыми обязательствами.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Тюменской области за год выиграли около 500 миллионов рублей. Чаще всего победители тратили выигрыш на покупку автомобиля.

Сургутянка Анастасия Соловьева с выигрышем Пресс-служба «Столото»