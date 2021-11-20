Врач опроверг связь между количеством антител и защитой от COVID

Защищенность от коронавируса напрямую не связана с количеством антител в организме. Об этом заявил эпидемиолог академик РАН Вадим Покровский.
«На самом деле нет прямой связи между количеством антител и защитой от коронавируса. Здесь более сложный клеточный иммунитет подключается. Но вот выбрали такой усредненный показатель, который берут за основу предоставления кодов», — рассказал Покровский в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Ранее правительство России утвердило количество антител, которое необходимо для получения QR-кода. Достаточным титром, гарантирующим безопасность от коронавируса, будет признан показатель в 350-500 Bau/мл.
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