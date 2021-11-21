Литературный критик Мариэтта Чудакова умерла от коронавируса

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Мариэтта Чудакова скончалась в реанимации Коммунарки Фото:

На 85-м году жизни в реанимации московской Коммунарки скончалась известный литературный критик и литературовед Мариэтта Чудакова. У нее был диагностирован коронавирус.

«Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки. О времени и месте прощания сообщу позже», — написала в Facebook дочь Чудаковой Мария.

Мариэтта Чудакова — известный литературовед, критик, член Европейской академии и доктор филологических наук. Чудакова автор нескольких сотен научных работ и статей по истории литературы XX века, истории филологической науки и литературной критики. В советское время Чудакова была близка к диссидентским кругам. В годы перестройки критиковала государственный строй СССР.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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