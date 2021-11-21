На столе президента России Владимира Путина всегда располагается специальная кнопка. Она нужна президенту для вызова помощника или если президент захочет выпить чаю.
«Большой стол готовят к длительным переговорам. На столе у президента специальная кнопка — когда необходим помощник или чтобы принесли чай», — сообщили в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее журналисты показали телефон, которым пользуется Путин. На нем нет кнопок или иных способов набора телефонного номера. Вместо них на телефоне изображен герб Российской Федерации.
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