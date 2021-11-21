Журналисты показали специальную кнопку Путина. Видео

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Кнопка нужна Владимиру Путину для вызова помощника

На столе президента России Владимира Путина всегда располагается специальная кнопка. Она нужна президенту для вызова помощника или если президент захочет выпить чаю.

«Большой стол готовят к длительным переговорам. На столе у президента специальная кнопка — когда необходим помощник или чтобы принесли чай», — сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее журналисты показали телефон, которым пользуется Путин. На нем нет кнопок или иных способов набора телефонного номера. Вместо них на телефоне изображен герб Российской Федерации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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