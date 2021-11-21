21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Самый большой пункт вакцинации в Челябинске переехал

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от коронавируса. Челябинск, ампула, прививка, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, спутник v
Пункт вакцинации будет расположен в КРК «Мегаполис» Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинске самый крупный вакцинальный пункт, находившийся в дворце спорта «Юность», переехал на новое место. По сообщениям пресс-службы минздрава области, новый пункт вакцинации будет располагаться в КРК «Мегаполис».

«Мегапункт вакцинации переехал из „Юности“ в „Мегаполис“. Уже с сегодняшнего дня он работает там», — сообщили URA.RU в минздраве региона.

Пункт вакцинации в ДС «Юность» был открыт 30 октября. 20 мобильных бригад одновременно проводили вакцинацию от COVID-19. КРК «Мегаполис» находится рядом с «Юностью». В соседнем здании.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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