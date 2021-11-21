Самый большой пункт вакцинации в Челябинске переехал

В Челябинске самый крупный вакцинальный пункт, находившийся в дворце спорта «Юность», переехал на новое место. По сообщениям пресс-службы минздрава области, новый пункт вакцинации будет располагаться в КРК «Мегаполис».
«Мегапункт вакцинации переехал из „Юности“ в „Мегаполис“. Уже с сегодняшнего дня он работает там», — сообщили URA.RU в минздраве региона.
Пункт вакцинации в ДС «Юность» был открыт 30 октября. 20 мобильных бригад одновременно проводили вакцинацию от COVID-19. КРК «Мегаполис» находится рядом с «Юностью». В соседнем здании.
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