22 ноября 2021
21 ноября 2021

В Магнитогорске выявили массовые нарушения при проверке QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка QR-кодов в торговых комплексах. Челябинск, qr-код, охранник, проверка qr-кода, локдаун, торговый комплекс никитинский
В торговых центрах перестали спрашивать у посетителей QR-коды (фото из архива) Фото:
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Проверка торговых центров в Магнитогорске (Челябинская область) выявила многочисленные нарушения. Крупнейшие ТК стали пускать покупателей без QR-кодов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«В выходные дни рабочие группы проинспектировали торговые центры на наличие у посетителей QR-кодов. Нарушения выявлены на Крытом рынке, в Jazz Mall, Радуге вкуса, Славянском, Тройке, на Казачем рынке и в Победе», — заявили в мэрии.

Пока инспекторы провели с сотрудниками охраны и администрациями торговых комплексов профилактические беседы. Если нарушения не прекратятся, последуют более жесткие меры административного воздействия. В мэрии отмечают, что подобные проверки станут регулярными.

По фактам проверки было составлено 108 административных протоколов за нарушение масочного режима. Выяснилось, что в Магнитогорске средства защиты не носят и сотрудники торговых объектов, и посетители. Нарушения выявлены не только в небольших торговых точках, но и крупных магазинах, где большой поток покупателей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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