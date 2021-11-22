В Магнитогорске выявили массовые нарушения при проверке QR-кодов

В торговых центрах перестали спрашивать у посетителей QR-коды (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Проверка торговых центров в Магнитогорске (Челябинская область) выявила многочисленные нарушения. Крупнейшие ТК стали пускать покупателей без QR-кодов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«В выходные дни рабочие группы проинспектировали торговые центры на наличие у посетителей QR-кодов. Нарушения выявлены на Крытом рынке, в Jazz Mall, Радуге вкуса, Славянском, Тройке, на Казачем рынке и в Победе», — заявили в мэрии.

Пока инспекторы провели с сотрудниками охраны и администрациями торговых комплексов профилактические беседы. Если нарушения не прекратятся, последуют более жесткие меры административного воздействия. В мэрии отмечают, что подобные проверки станут регулярными.

По фактам проверки было составлено 108 административных протоколов за нарушение масочного режима. Выяснилось, что в Магнитогорске средства защиты не носят и сотрудники торговых объектов, и посетители. Нарушения выявлены не только в небольших торговых точках, но и крупных магазинах, где большой поток покупателей.