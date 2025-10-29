Собственника 20 гектаров челябинской земли заставили вернуть ее в сельхозоборот
Собственника обязали привести в порядок до мая 2026 года (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Челябинской области специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора обязали собственника 20 гектаров земли в Чесменском районе вернуть ее в сельхозоборот. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что в границах земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Чесменском районе, разработан карьер по добыче полезных ископаемых открытым способом. Собственнику земельного участка предписание об устранении нарушений», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Из-за механического воздействия плодородный слой почвы снят с участка земли и перемещен на другую территорию. Там сверху он перекрыт камнями и почвой. Пробы отобранной почвы показали, что из-за перекрытия земельного участка плодородность почвы существенно снизилась.
Также в границах земельного участка сельскохозяйственная деятельность не ведется. 20 гектаров плодородной земли зарастают сорной травой, а березы и ели уже достигли десяти метров, пояснили в Россельхознадзоре. Все это является нарушением статьей 13 (содержание охраны земель), 42 (обязанности по использованию земельных участков) Земельного кодекса РФ.
Собственника обязали разработать проект рекультивации участка, восстановить его и убрать все сорняки до мая 2026 года. Материалы дела направлены в Магнитогорскую природоохранную прокуратуру Челябинской области для принятия мер.
Россельхознадзор ранее усомнился в качестве зерна пяти челябинских производителей. Декларацию о соответствии они получили в Ульяновске и не провели исследование на пестициды.
