Челябинского ветерана СВО Рожкова прикомандируют к Госдуме

Алексей Рожков будет представлять Челябинскую область в молодежном парламенте при Госдуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутата заксобрания Челябинской области Алексея Рожкова назначат представителем ЗСО в молодежном парламенте при Госдуме. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

«Комитет законодательного собрания по социальной политике поддержал кандидатуру Алексея Рожкова на назначение представителем законодательного собрания области в Молодежный парламент при Государственной Думе РФ. Вопрос об утверждении кандидатуры ветерана СВО и участника программы „Герои Южного Урала“ Рожкова на назначение представителем законодательного собрания области в Молодежный парламент при Государственной Думе РФ будет рассмотрен на ближайшем заседании президиума заксобрания», — сообщили в пресс-службе заксобрания.