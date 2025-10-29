Логотип РИА URA.RU
Общество

Челябинского ветерана СВО Рожкова прикомандируют к Госдуме

29 октября 2025 в 10:15
Алексей Рожков будет представлять Челябинскую область в молодежном парламенте при Госдуме

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутата заксобрания Челябинской области Алексея Рожкова назначат представителем ЗСО в молодежном парламенте при Госдуме. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

«Комитет законодательного собрания по социальной политике поддержал кандидатуру Алексея Рожкова на назначение представителем законодательного собрания области в Молодежный парламент при Государственной Думе РФ. Вопрос об утверждении кандидатуры ветерана СВО и участника программы „Герои Южного Урала“ Рожкова на назначение представителем законодательного собрания области в Молодежный парламент при Государственной Думе РФ будет рассмотрен на ближайшем заседании президиума заксобрания», — сообщили в пресс-службе заксобрания.

Как добавила председатель комитета законодательного собрания по социальной политике Наталья Лощинина, формирование Молодежного парламента осуществляется в соответствии с утвержденным Государственной Думой положением. Основанием для включения в состав Молодежного парламента представителей законодательных органов субъектов Российской Федерации является решение данного органа.

