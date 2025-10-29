Челябинец, напавший с ножом на ребенка, страдает психическим расстройством

У челябинца подтвердился психиатрический диагноз (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рецидивист, напавший на 11-летнего мальчика в Челябинске, страдает психическим расстройством. Преступление он совершил в состоянии наркотического опьянения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области со ссылкой на данные следственных органов.

«Следствием установлено, что 37-летний мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, напал на незнакомого ему 11-летнего мальчика, повалил его и нанес не менее 15 ударов ножом в голову и тело. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый страдает психическим расстройством и во время инцидента не осознавал характер своих действий и не мог руководить ими», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Преступление произошло вечером 14 апреля на улице Дегтярева в Челябинске. Злоумышленник после нападения на ребенка скрылся, очевидцы вызвали скорую помощь. Один из челябинцев остался с мальчиком до приезда медиков, по поручению главы СК РВ Александра Бастрыкина он был представлен к ведомственной награде.

