Медсестра из Челябинска получила звание ветерана боевых действий за работу в ДНР

Старшая медицинская сестра отделения патологии новорожденных и недоношенных детей челябинской областной клинической больницы №2 Ольга Байшева удостоена звания ветерана боевых действий за помощь детям Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«В Министерстве здравоохранения РФ в Москве Байшева получила удостоверение ветерана боевых действий. Документ был вручен за самоотверженную работу по оказанию медицинской помощи детям в зоне специальной военной операции», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Байшева откликнулась одной из первых на призыв помочь детям Донбасса после пандемии. С ноября 2022 года по конец мая 2023 года она в составе бригады челябинских медиков оказывала помощь сотням детей от Таганрога до Макеевки. Основной задачей их бригады были осмотры, рассказала Байшева. «Всего в этой командировке работало 13 человек, включая водителя, и каждый внес свой вклад в общее дело», — пояснила медсестра.

