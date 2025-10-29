Логотип РИА URA.RU
Медсестра из Челябинска получила звание ветерана боевых действий за работу в ДНР

29 октября 2025 в 10:18
Звание ветерана боевых действий — очередное признание профессиональных заслуг Ольги Байшевой

Фото: Министерство здравоохранения Челябинской области © URA.RU

Старшая медицинская сестра отделения патологии новорожденных и недоношенных детей челябинской областной клинической больницы №2 Ольга Байшева удостоена звания ветерана боевых действий за помощь детям Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона. 

«В Министерстве здравоохранения РФ в Москве Байшева получила удостоверение ветерана боевых действий. Документ был вручен за самоотверженную работу по оказанию медицинской помощи детям в зоне специальной военной операции», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Байшева откликнулась одной из первых на призыв помочь детям Донбасса после пандемии. С ноября 2022 года по конец мая 2023 года она в составе бригады челябинских медиков оказывала помощь сотням детей от Таганрога до Макеевки. Основной задачей их бригады были осмотры, рассказала Байшева. «Всего в этой командировке работало 13 человек, включая водителя, и каждый внес свой вклад в общее дело», — пояснила медсестра. 

В 2023 году за оказание медпомощи в зоне СВО Указом президента РФ Владимира Путина  Байшева получила медаль Луки Крымского, которая вручается за выдающиеся заслуги в сфере здравоохранения. Также была отмечена нагрудным знаком отличия от профсоюза работников здравоохранения РФ.

