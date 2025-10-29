Россельхознадзор запретил продавать 190 партий челябинского зерна

На 90 партий зерновых заключение выдала лаборатория без аккредитации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области Россельхознадзор запретил продавать 190 партий зерна. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, такой результат был достигнут с начала года.

«Сотрудники Россельхознадзора в регионе с начала года прекратили действие порядка 190 деклараций о соответствии на партии челябинской зерновой продукции. Ее общий вес достиг 224 тысяч тонн», — заявили URA.RU в надзорном органе.

Причиной стало нарушение требований техрегламента Таможенного союза «О безопасности зерна» и закона «О техническом регулировании». Декларации на продукцию были оформлены с серьезными процессуальными нарушениями.

Около половины, 90 документов, было оформлено на основании протоколов испытаний лаборатории «ИЛ 73» из Ульяновской области. При этом действие аккредитации этой лаборатории Росаккредитация приостановила еще 11 августа.