Россельхознадзор запретил продавать 190 партий челябинского зерна
На 90 партий зерновых заключение выдала лаборатория без аккредитации
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинской области Россельхознадзор запретил продавать 190 партий зерна. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, такой результат был достигнут с начала года.
«Сотрудники Россельхознадзора в регионе с начала года прекратили действие порядка 190 деклараций о соответствии на партии челябинской зерновой продукции. Ее общий вес достиг 224 тысяч тонн», — заявили URA.RU в надзорном органе.
Причиной стало нарушение требований техрегламента Таможенного союза «О безопасности зерна» и закона «О техническом регулировании». Декларации на продукцию были оформлены с серьезными процессуальными нарушениями.
Около половины, 90 документов, было оформлено на основании протоколов испытаний лаборатории «ИЛ 73» из Ульяновской области. При этом действие аккредитации этой лаборатории Росаккредитация приостановила еще 11 августа.
Несмотря на это, с августа по октябрь хозсубъекты региона продолжили массово оформлять декларации, используя данные уже неаккредитованной лаборатории. Сейчас управление Россельхознадзора принимает меры для прекращения действия незаконной документации. Так, 27 октября признали недействительными декларации у предпринимателя из Троицкого района на 1,2 тысячи тонн пшеницы и у предпринимателя из Магнитогорска на 3 тысячи тонн ячменя.
