Гриб не пользуется популярностью у грибников Фото: Telegram-канал Таганай News @np_taganay © URA.RU

В челябинском национальном парке «Таганай» обнаружили новый съедобных грибов. Об этом сообщил telegram-канал парка.

«Белый коралл и белое веретено — все это народные названия рогатика вермешелевидного, а по-научному — клаварии хрупкой. Этот ещё один новый для Таганая вид грибов мы обнаружили на лесном опаде. Гриб считается съедобным, но из-за небольшого размера и безвкусицы популярностью у грибников не пользуется». — сообщает telegram-канал Таганай News.