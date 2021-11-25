25 ноября 2021

В Екатеринбурге задумали изменить освещение на улицах

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, фонарь, ночные огни, ночь
Проект могут реализовать в Екатеринбурге или других городах Свердловской области Фото:

Совет свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей предложил модернизировать систему освещения в Екатеринбурге, благодаря чему потребление энергии снизится на 75%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «Ростелеком» в регионе.

«В Екатеринбурге состоялось очное заседание президиума СОСПП. Одной из тем обсуждения стало развитие систем уличного освещения», — говорится в сообщении пресс-службы. В городе предложено заменить светильники на светодиодные и установить новую систему управления. При этом учет электроэнергии будет вестись по-новому.

Если систему освещения в Екатеринбурге модернизируют, энергопотребление может снизиться на 75%. Авторы инициативы считают, что город станет комфортнее и безопаснее. Кроме этого, обсуждалось замена ламп в Верхней Салде, Качканаре и Арти.

Система освещения по данной технологии улучшена уже в 40 регионах России. «Ростелекомом» заключил более 250 соответствующих договоров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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