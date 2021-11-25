25 ноября 2021

Челябинская пара, убившая младенца, получила срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину приговорили к 9 годам, ее сожителя — к 9 годам и 11 месяцам колонии Фото:

Супруги из Челябинска, которые убили семимесячного ребенка, получили сроки. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской прокуратуры.

«Приговором Калининского районного суда г. Челябинска женщине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ее сожителю — 9 лет 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе. Их признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть младенца.

Осужденные в состоянии алкогольного и наркотического опьянения забили своего семимесячного ребенка до смерти, объяснив это тем, что он раздражал их своим плачем. После отрезвления супруги испугались и бросили тело ребенка в реку Миасс, а позже женщина заявила о похищении ребенка в полицию, чтобы инсценировать похищение. В ходе допроса она признала, что тело ребенка находится в реке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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