В Челябинске суд принял решение по родителям, убившим младенца

Муть и ее сожителя отправили в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Калининский районный суд Челябинска 24 октября избрал меру пресечения жительнице города и ее гражданскому мужу, обвиняемых в убийстве семимесячного младенца. Оба взяты под стражу на срок на два месяца. Об этом URA.RU сообщила помощник прокурора Калининского района Анастасия Пилат.

«Женщина просила отправить ее под домашний арест. Говорила, что родственники окажут ей поддержку. О домашнем аресте просил и ее гражданский муж, — пояснила помощник прокурора. — Но суд удовлетворил ходатайство следствия». Погибший ребенок — сын обвиняемой. Своей вины она не признает. Ее гражданский супруг своей позиции по случившемуся не высказывает.

По версии следствия обвиняемые, будучи в состоянии наркотического и алкогольного опьянения забили ребенка до смерти. Малыш раздражал их громким плачем. После того как оба протрезвели, они испугались содеянного. Через два дня после убийства пара утопила тело малыша в реке. Женщина попыталась инсценировать похищение и 22 октября вечером заявила в полицию о краже малыша. Уже в ходе допроса она призналась, что похищения не было, а тело ребенка находится в реке.

По ее версии малыша уронил сожитель, когда малыша купали. Тело младенца подняли со дна реки 25 октября. Экспертиза установила, что ребенок погиб от многочисленных ударов по голове. Женщине и ее сожителю предъявлено обвинение по ч. 2. Ст. 106 УК РФ (убийство малолетнего).

Также расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении органов опеки. Выяснилось, что ребенка изымали у матери из-за асоциального образа поведения женщины. Малыш находился в доме малютки в Троицке. В сентябре матери вернули ребенка, но органы опеки не проследили за его судьбой. В министерстве социальных отношений начали служебную проверку.