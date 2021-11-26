Врачи назвали важное условие для сложных мутаций COVID

Опасные мутации COVID-19 появляются в странах с низкими темпами вакцинации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Важным условием для появления сложных мутаций COVID-19 является низкий темп вакцинации, а следовательно, и слабый коллективный иммунитет. Поэтому опасные штаммы коронавируса появляются именно в Африке. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов.

«Это не первый возникший штамм и не удивительно, что появился он в Африке, где не на высоте уровень гигиены, контактов, а также крайне низкий охват вакцинацией населения, потому что вирусу для изменчивости нужно циркулировать. Чтобы не было заносов мутации на территорию РФ, должны быть выполнены все правила Роспотребнадзора. Хотя это уже проходили и с „Дельтой“ и другими. Завозы все равно были», — объяснил Александр Выгоняйлов.

В беседе с URA.RU врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов предположил, что опасному штамму было проще развиться в условиях низкого уровня коллективного иммунитета. «Такая мутация может произойти где угодно, потому что, кроме конкуренции с другими штаммами, в отборе важную роль играет уровень вакцинации. Я бы, например, ожидал, что более жесткий вариант появится там, где было провакцинировано много людей. Почему произошло в Африке? Возможно, был больной ВИЧ / СПИДОМ в серьезной стадии, и вирусу было легче размножиться там, где уровень коллективного иммунитета все-таки был низкий», — подчеркнул он.

По словам Жемчугова, России сейчас необходимо оперативно создать новые тест-системы для определения обновленного вируса «Нет смысла закрывать границы, штамм все равно придет. Нужно срочно делать новые тест-системы, проверять, заражаются ли заново вакцинированные и переболевшие „Дельтой“ и „уханьским“ штаммом, и решить вопрос, нужно ли создавать новые вакцины», — заявил он.

Новый штамм коронавируса, который может быть опаснее предыдущих, был обнаружен в Южной Африке. Он имеет 32 мутации, может быть более заразным и иметь устойчивость к вакцинам. Сингапур, Великобритания, Израиль, Германия ввели временные ограничения на авиасообщения с ЮАР.