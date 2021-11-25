Ученые обнаружили самый опасный штамм коронавируса

Новый штамм был выявлен в трех странах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученые выявили новый штамм коронавируса, который может быть опаснее всех уже известных. Штамм был обнаружен в Южной Африке.

«Штамм коронавируса B.1.1.529, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов COVID-19, включая „дельту“, был выявлен в Южной Африке», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал eNCA. Эксперты в ЮАР пока не могут сказать, будет ли вакцина от COVID-19 эффективна против данного штамма. B.1.1.529 был выявлен еще в двух странах — Ботсване и Гонконге, сообщает телеканал.

Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний подтвердил факт выявления нового штамма. В настоящее время зарегистрировано 22 случая, пишет информационное агентство. По сообщению издания Daily Mail, штамм имеет 32 мутации, может быть более заразным и иметь устойчивость к вакцинам.

В России новый штамм не обнаружен, однако в случае его появления российские тест-системы смогут это выявить. Об этом журналистам ТАСС сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.