Мишустин назвал условие освобождения бизнеса от налогов

По словам Михаила Мишустина, бизнес на Курилах должен развиваться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Курильских островах будет введен режим свободной таможенной территории. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, на ближайшие 20 лет бизнес там будет полностью освобожден от большинства налогов.

«Удаленность от материка, неразвитая инфраструктура, тяжелые климатические условия отпугивают предпринимателей. Рассмотрим изменения в Налоговый кодекс, которыми компании, желающие начать бизнес на Курилах, будут освобождены на 20 лет практически от всех видов налогов», — заявил Мишустин

Он отметил, что речь идет о налогах на прибыли и имущество организаций, а также земельном и транспортном. «Будут снижены тарифы страховых взносов до 7,6%. Кроме того, на этой территории вводится режим свободной таможенной территории», — подытожил он.

Ранее Мишустин заявил, что все страны мира должны объединить свои усилия для борьбы с пандемией коронавируса и устранить препятствия для поставок препаратов от COVID-19. Премьер-министр отметил, что Россия принимает системные меры для защиты здоровья граждан, а также помогает в борьбе с COVID-19 своим соседям по Евразии.