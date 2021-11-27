Певица Глюкоза предложила создать курилки в школах

Глюкоза рассказала, что ее старшую дочь уже два раза выгнали из школы за плохое поведение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) предложила оборудовать в школах курилки для детей. Такой идеей она поделилась в интервью блогеру Эльдару Джарахову на его youtube-канале. Певица рассказала, что ее старшую дочь, 14-летнюю Лиду, выгнали из школы именно за курение.

«Их там ловят за курение вейпов. Причем ловят целую компанию. Но, с другой стороны, а где детям курить? Они в машине едут с родителями — курить не могут. Из школы их не выпускают. А есть дети, которые курят. Сделайте детям уже место для курения. Ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила», — рассказала Глюкоза на youtube-канале «Джарахов».

Певица уточнила, что с таким предложением она выступает «не как мама». По словам Глюкозы, ее старшую дочь выгоняют из школы уже второй раз, несмотря на то, что за обучение были заплачены большие деньги. Причиной стало плохое поведение ребенка.

Глюкоза заявила, что ее дочери нравится эпатировать и смущать других людей своими заявлениями. По мнению певицы, «Лида не справилась со свободой, которой на нее свалилась» — во второй школе порядки были не такие строгие. В частности, от детей не требовали носить форму.

Ранее Глюкоза рассказала, что в 15 лет она попала в СИЗО за сбыт наркотиков. По ее словам, веществами торговал ее молодой человек. Глюкоза была вместе с ним, когда его задержали. В результате певица попала в тюрьму «Бутырка», передает сайт MK. RU .