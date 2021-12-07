В Госдуме потребовали выплатить россиянам всю замороженную пенсию

07 декабря 2021 в 16:13 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов считает, что граждане должны сами распоряжаться накоплениями Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Все граждане России должны получить возможность подачи заявления на единовременную выплату пенсионных накоплений. Об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов. «Минтруд разрешил ряду граждан подавать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений через госуслуги. Предлагаю разрешить это делать всем», — считает депутат. Его позиция опубликована на официальном сайте «Пресс-центр С. М. Миронова». Также Миронов заявил, что граждане должны сами распоряжаться деньгами, оставшимися от пенсионной реформы, пока инфляция не уничтожила остатки этих накоплений. Ранее URA.RU сообщало, что Минтруд изменит порядок получения пенсий для 2 категорий россиян. Изменения коснутся граждан, которые получают пенсию по потере кормильца и инвалидности, и тех, у которых трудовой стаж слишком мал для назначения им страховой пенсии по старости, а также имеется недобор по пенсионным баллам. Подать заявление на получение пенсии можно будет через интернет-портал «Госуслуги». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Все граждане России должны получить возможность подачи заявления на единовременную выплату пенсионных накоплений. Об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов. «Минтруд разрешил ряду граждан подавать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений через госуслуги. Предлагаю разрешить это делать всем», — считает депутат. Его позиция опубликована на официальном сайте «Пресс-центр С. М. Миронова». Также Миронов заявил, что граждане должны сами распоряжаться деньгами, оставшимися от пенсионной реформы, пока инфляция не уничтожила остатки этих накоплений. Ранее URA.RU сообщало, что Минтруд изменит порядок получения пенсий для 2 категорий россиян. Изменения коснутся граждан, которые получают пенсию по потере кормильца и инвалидности, и тех, у которых трудовой стаж слишком мал для назначения им страховой пенсии по старости, а также имеется недобор по пенсионным баллам. Подать заявление на получение пенсии можно будет через интернет-портал «Госуслуги».