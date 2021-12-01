Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал замечание двум чиновникам, которые смеялись во время выступления главы Сбербанка Германа Грефа. Мишустин обратил на это внимание публично.
«Все-таки я смотрел на двух губернаторов — рядом сидели. Они во время того, как вы говорили, хихикали. Я, вот извините, но так и скажу», — заявил Мишустин во время мероприятия — комиссии по малому бизнесу. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Хихикающими главами регионов оказались сидящие рядом губернатор Новгородской области Андрей Никитин и Калининградской области — Антон Алиханов. Последний стал самым молодым губернатором в истории России — на должности он оказался в возрасте 30 лет.
Подписывайтесь на URA.RU в