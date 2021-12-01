Мишустин сделал замечание хихикающим губернаторам. Видео

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин не назвал губернаторов по именам Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал замечание двум чиновникам, которые смеялись во время выступления главы Сбербанка Германа Грефа. Мишустин обратил на это внимание публично.

«Все-таки я смотрел на двух губернаторов — рядом сидели. Они во время того, как вы говорили, хихикали. Я, вот извините, но так и скажу», — заявил Мишустин во время мероприятия — комиссии по малому бизнесу. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Хихикающими главами регионов оказались сидящие рядом губернатор Новгородской области Андрей Никитин и Калининградской области — Антон Алиханов. Последний стал самым молодым губернатором в истории России — на должности он оказался в возрасте 30 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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