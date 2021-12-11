Историк обвинил Горбачева в начале войны в Чечне

Первая Чеченская война началась 11 декабря 1994 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Войну в Чеченской Республике можно было бы избежать, если бы в 1985 году руководителем СССР не стал Михаил Горбачев. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил историк, публицист Александр Широкорад.

«Самый элементарный способ предотвращения Чеченской войны в том, чтобы не избирать Михаила Горбачева, Александра Яковлева (заведующий отдела пропаганды в ЦК КПСС, называемый „архитектором перестройки“ — прим. URA.RU) и еще ряд товарищей. В лучшем случае, выслать из страны, а то и отправить на лесоповал. Если бы не было этой перестройки. Все разговоры о необходимости перестройки — вранье. Вспомним Испанию, как они от диктатуры Франсиско Франко нормально перешли без перестройки», — объяснил URA.RU Александр Широкорад.

Историк, военный эксперт Борис Юлин в беседе с URA.RU заявил, что в Чечне осталось много оружия после того, как оттуда ушли вооруженные силы в 1991 году. «Этот конфликт раздувался в значительной мере искусственно. Если начинается такой межэтнический конфликт, его надо было подавлять срочно, немедленно, то есть, не допуская серьезного кровопролития. Этого сделано не было. Это та эпоха, когда президент РСФСР Борис Ельцин призывал всех брать столько независимости, сколько они смогут ухватить», — отметил он.

URA.RU пыталось связаться с Михаилом Горбачевым, но дозвониться до него не удалось. Пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков также не взял трубку.

11 декабря 1994 года началась первая Чеченская война. 27 лет назад федеральные войска начали выдвигаться в сторону столицы Чечни — Грозного. 31 декабря начался штурм Грозного, который сопровождался большими потерями российских военнослужащих и боевой техники. Лишь спустя полтора года стороны подписали Хасавюртовские соглашения, согласно которым на территории Чечни прекращались боевые действия. В сентябре 1999 года договор утратил свою силу, после чего началась вторая Чеченская война.