Моргенштерн на Новый год оказался дешевле Шнура и Лепса

03 декабря 2021 в 11:28 Размер текста - 17 +

В среднем звезды шоу-бизнеса просят 2 млн рублей за выступление на новогоднем корпоративе Фото: Анна Майорова © URA.RU Несмотря на пандемию коронавируса, звезды шоу-бизнеса не снижают цены на новогодние корпоративы. В среднем артисты просят за концерт на Новый год 2 млн рублей, сообщили в Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ). «Среди самых топовых звезд сегодня — основатель группы „Ленинград“ Сергей Шнуров и его коллега, певец Григорий Лепс. Оба могут попросить за час беспрерывного шоу по 15 миллионов рублей. Чуть скромнее запросы у Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Ирины Аллегровой. За появление на празднике каждому придется заплатить 12 миллионов рублей. Популярные рэпер Моргенштерн, группа Little Big, а также Дима Билан будут стоить значительно дешевле предыдущих селебрити — семь, шесть и три миллиона рублей за час работы соответственно», — передает «Комсомольская правда» данные НАОМ. Ранее главный государственный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских сообщил, что проведение новогодних корпоративов возможно только в случае снижения заболеваемости COVID-19. «Чаще всего люди заражаются, когда посещают массовые мероприятия», — отметил Козловских. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Несмотря на пандемию коронавируса, звезды шоу-бизнеса не снижают цены на новогодние корпоративы. В среднем артисты просят за концерт на Новый год 2 млн рублей, сообщили в Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ). «Среди самых топовых звезд сегодня — основатель группы „Ленинград“ Сергей Шнуров и его коллега, певец Григорий Лепс. Оба могут попросить за час беспрерывного шоу по 15 миллионов рублей. Чуть скромнее запросы у Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Ирины Аллегровой. За появление на празднике каждому придется заплатить 12 миллионов рублей. Популярные рэпер Моргенштерн, группа Little Big, а также Дима Билан будут стоить значительно дешевле предыдущих селебрити — семь, шесть и три миллиона рублей за час работы соответственно», — передает «Комсомольская правда» данные НАОМ. Ранее главный государственный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских сообщил, что проведение новогодних корпоративов возможно только в случае снижения заболеваемости COVID-19. «Чаще всего люди заражаются, когда посещают массовые мероприятия», — отметил Козловских.