Моргенштерн на Новый год оказался дешевле Шнура и Лепса

Несмотря на пандемию коронавируса, звезды шоу-бизнеса не снижают цены на новогодние корпоративы. В среднем артисты просят за концерт на Новый год 2 млн рублей, сообщили в Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ).
«Среди самых топовых звезд сегодня — основатель группы „Ленинград“ Сергей Шнуров и его коллега, певец Григорий Лепс. Оба могут попросить за час беспрерывного шоу по 15 миллионов рублей. Чуть скромнее запросы у Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Ирины Аллегровой. За появление на празднике каждому придется заплатить 12 миллионов рублей. Популярные рэпер Моргенштерн, группа Little Big, а также Дима Билан будут стоить значительно дешевле предыдущих селебрити — семь, шесть и три миллиона рублей за час работы соответственно», — передает «Комсомольская правда» данные НАОМ.
Ранее главный государственный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских сообщил, что проведение новогодних корпоративов возможно только в случае снижения заболеваемости COVID-19. «Чаще всего люди заражаются, когда посещают массовые мероприятия», — отметил Козловских.
Несмотря на пандемию коронавируса, звезды шоу-бизнеса не снижают цены на новогодние корпоративы. В среднем артисты просят за концерт на Новый год 2 млн рублей, сообщили в Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ). «Среди самых топовых звезд сегодня — основатель группы „Ленинград“ Сергей Шнуров и его коллега, певец Григорий Лепс. Оба могут попросить за час беспрерывного шоу по 15 миллионов рублей. Чуть скромнее запросы у Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Ирины Аллегровой. За появление на празднике каждому придется заплатить 12 миллионов рублей. Популярные рэпер Моргенштерн, группа Little Big, а также Дима Билан будут стоить значительно дешевле предыдущих селебрити — семь, шесть и три миллиона рублей за час работы соответственно», — передает «Комсомольская правда» данные НАОМ. Ранее главный государственный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских сообщил, что проведение новогодних корпоративов возможно только в случае снижения заболеваемости COVID-19. «Чаще всего люди заражаются, когда посещают массовые мероприятия», — отметил Козловских.